Багато дачників, що прагнуть отримати соковитий і великий врожай цибулі, забувають про важливі нюанси, які можуть суттєво вплинути на результат.

Народні прикмети та традиції, що передаються з покоління в покоління, можуть допомогти вам отримати справді гарний врожай цибулі.

Експерти радять, що найперше варто зосередитися на погоді, а не тільки на календарі. Коли температура стабільно тримається в межах 5-7°C, саме час висаджувати цибулю. На півночі України ця погода зазвичай настає в середині жовтня, в центральних областях — наприкінці жовтня, а на півдні — в початку листопада.

Головне — садити цибулю за 2-3 тижні до настання стабільних холодів, аби вона встигла укорінитися. Досвідчені садівники також відзначають, що важливо висаджувати цибулю в ясну і суху погоду. Ще одна рекомендація: сіяти на зростаючий Місяць, що позитивно вплине на рослину.

При підготовці до посадки слід обрати здорові, сухі цибулини без гнилі. Перед висадкою їх варто обробити захисними засобами для запобігання хворобам. Цибулю слід висаджувати в легкий, поживний і добре дренований ґрунт, на ділянках, де до цього росли бобові, помідори чи капуста.

Після посадки не забувайте про мульчування. Шар сухого листя або хвої допоможе захистити рослини від заморозків. У випадку суворої зими, грядки можна додатково вкривати агроволокном або плівкою. Коли весна прийде, укриття знімають, як тільки ґрунт прогріється.

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