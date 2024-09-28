Ці поради та рекомендації, де краще зберігати врожай, допоможуть вам отримати максимум користі з кожного овочу, аби нічого не пропадало даремно.

Для багатьох із нас не рідкість зібрати вирощені будинки фрукти та овочі, викинути їх на нейтральну територію холодильника, а потім виявити, що вони зіпсувалися, тому потрібно знати, де краще зберігати врожай.

Спробуйте ці поради про те, де і як краще зберігати врожай, щоб він зберігався довше.

Відразу після збирання врожаю занесіть його у приміщення, а не залишайте зовні.

Сонце продовжуватиме дозрівати, роблячи його м'яким. Але якщо ви випадково зірвали врожай зарано, сонячне місце, наприклад, кухонне вікно, тераса або патіо, дозволить сонцю завершити процес дозрівання.

Відповідаючи на питання, де краще зберігати врожай , потрібно пам'ятати, що деякі фрукти та овочі краще зберігати в холодильнику, а інші при кімнатній температурі.

Виберіть правильний час для миття врожаю. В цілому, краще не мити продукти, доки ви не готові їх з'їсти. В іншому випадку це може значно скоротити термін їхньої придатності.

Фрукти та овочі можуть бути дуже ніжними. Будь-яка "травма" врожаю - від забиття до подряпини - може призвести до їхнього швидкого дозрівання або гниття.

Якщо, наприклад, ваш баклажан отримав удар, з'їжте його насамперед. І видаліть усі «погані яблука» з групи, оскільки вони справді можуть зіпсувати всю грону — один гнилий продукт швидше змусить гнити інші.

Джерело: farmersalmanac .

Останні новини України:

Трипсу на огірках можна подолати: два найбюджетніші методи.

Як виростити полуницю із насіння: секрет хорошого врожаю.

Як правильно висаджувати помідори у відкритий ґрунт: найкращі дні.