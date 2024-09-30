Досвідчені садівники поділилися порадами, як правильно підгодувати ваші дерева в осінній період.

Підживлення яблуні. Оптимальний час для внесення добрив — за 2-3 тижні до прогнозованих заморозків. В Україні це зазвичай середина жовтня, а в тепліших регіонах — до початку листопада. Восени яблуні потребують калійно-фосфорних добрив, оскільки вони допомагають зміцнити кореневу систему і підвищити морозостійкість. Варто уникати азотних добрив у цей період, щоб не стимулювати активний ріст перед зимою.

Рекомендуються такі добрива:

Сульфат калію та суперфосфат: по 40 г кожного на 10 літрів води — об’єм на одне дерево.

Монофосфат калію: 10 г на 10 літрів води.

Деревний попіл: 100 г на 10 літрів води.

Підживлення вишні. Як і яблуні, вишні слід підгодувати до настання холодів. Найкращі варіанти добрив — це калій сульфат та суперфосфат. Розведіть 40 г калію сульфату та 60 г суперфосфату в одному відрі води. Таке підживлення підходить на одне дерево і забезпечить рослину всім необхідним.

Забезпечивши свої плодові дерева цими поживними речовинами, ви не лише підготуєте їх до зими, а й закладете фундамент для щедрого врожаю наступного сезону!