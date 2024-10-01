Посадка цибулі під зиму — це не просто традиція, а й перевірений спосіб отримати смачний урожай вже навесні.

Щоб цибуля успішно перенесла зимові холоди, важливо обрати правильні сорти.

Існує безліч морозостійких видів, які не бояться ані морозів, ані хвороб. Про них ми сьогодні і поговоримо.

Штутгартер Різен: Цей німецький сорт відзначається високою врожайністю та невимогливістю в догляді. Стійкий до захворювань і містить велику кількість вітаміну С. Цибулини великі і мають інтенсивний аромат.

Шекспір: Один з найпопулярніших англійських сортів, який відрізняється високими показниками врожайності та морозостійкістю. Цибулини вагою 100-120 г мають ідеальну форму та чудовий смак.

Августа: Голландський сорт, який вирізняється морозостійкістю та стійкістю до стрілкування. Цибулини плоско-округлої форми важать 100-120 г та мають пікантний смак.

Булат: Український сорт із середньою гостротою смаку. Цибулини вагою 80-100 г генетично стійкі до захворювань, що робить їх особливо привабливими для вирощування.

Балстар F1: Ультраранній сорт, який швидко росте та легко переносить морози. Його цибулини мають ніжний, але злегка гострий смак.

Радар: Цей сорт не тільки має високий імунітет до хвороб, але й дає великі округлі цибулини вагою до 300 г. Соковита та в міру гостра.

Сеншуй Еллоу: Японський сорт, відомий своєю стійкістю до шкідників і хвороб. Цибулини великих розмірів, до 250 г, дуже соковиті.

Вибір правильних сортів цибулі забезпечить вам смачний та щедрий урожай, тож не зволікайте і садіть під зиму!

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