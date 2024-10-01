Щоб цибуля успішно перенесла зимові холоди, важливо обрати правильні сорти.
Існує безліч морозостійких видів, які не бояться ані морозів, ані хвороб. Про них ми сьогодні і поговоримо.
Штутгартер Різен: Цей німецький сорт відзначається високою врожайністю та невимогливістю в догляді. Стійкий до захворювань і містить велику кількість вітаміну С. Цибулини великі і мають інтенсивний аромат.
Шекспір: Один з найпопулярніших англійських сортів, який відрізняється високими показниками врожайності та морозостійкістю. Цибулини вагою 100-120 г мають ідеальну форму та чудовий смак.
Августа: Голландський сорт, який вирізняється морозостійкістю та стійкістю до стрілкування. Цибулини плоско-округлої форми важать 100-120 г та мають пікантний смак.
Булат: Український сорт із середньою гостротою смаку. Цибулини вагою 80-100 г генетично стійкі до захворювань, що робить їх особливо привабливими для вирощування.
Балстар F1: Ультраранній сорт, який швидко росте та легко переносить морози. Його цибулини мають ніжний, але злегка гострий смак.
Радар: Цей сорт не тільки має високий імунітет до хвороб, але й дає великі округлі цибулини вагою до 300 г. Соковита та в міру гостра.
Сеншуй Еллоу: Японський сорт, відомий своєю стійкістю до шкідників і хвороб. Цибулини великих розмірів, до 250 г, дуже соковиті.
Вибір правильних сортів цибулі забезпечить вам смачний та щедрий урожай, тож не зволікайте і садіть під зиму!
Читайте також:
Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".
Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.
Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.