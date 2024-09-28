Хазяйки поділилися корисними лайфхаками, як на зиму закрити врожай кавунів.

Секрет отримання суперсолодких кавунів полягає в тому, щоб почати утримуватися від води приблизно за тиждень до того, як плід досягне зрілості, потрібно знати, як на зиму закрити врожай.

Коли плід позбавлений води, цукру повністю концентруються, що призводить до суперсолодких кавунів.

Зберігання стиглих кавунів . Після збирання врожаю кавунів огляньте врожай щодо тріщин. Треснули або розколоті кавуни слід використовувати негайно.

Неушкоджені дині можна зберігати при прохолодній температурі протягом семи та десяти днів.

Після розрізання кавун можна зберігати у холодильнику в герметичному контейнері до п'яти днів.

Як на зиму закрити врожай кавунів:

Консервування кавуна. Кавун найкраще є свіжим та стиглим, але є деякі речі, які ви можете зробити, щоб зберегти цей солодкий фрукт. Заморожений кавун відмінно підходить для приготування фруктових смузі та коктейлів.

Ви також можете використовувати заморожений кавун для приготування кавунового сорбету або морозива.

Інші ідеї щодо того, як на зиму зберегти врожай кавунів, включають перекушування насінням, що поширене в інших частинах світу.

Ви також можете приготувати мариновану кавунову кірку та кавунове вино, рецепти можна знайти в інтернеті.

Найкращий спосіб їсти кавун — сирий та свіжий. Однак ви можете спробувати кавун у незліченній кількості рецептів.

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