Українцям дали кілька корисних лайфхаків, як зберегти врожай без електрики та погреба.

За допомогою цих лайфхаків, ви теж можете зберегти свій насилу отриманий урожай без електрики та погреба, щоб насолоджуватися ним у майбутні мізерні зимові місяці.

Як зберегти врожай без електрики та погреба?

Ідеальним варіантом звичайно ж є свіже зберігання. За правильних умов ряд свіжих овочів та фруктів зберігається напрочуд довго — без необхідності обробки.

Морква, капуста, цибуля, картопля, зимовий кабачок та яблука потрапляють до цієї категорії довгоживучих, які зберігаються від одного до шести місяців залежно від урожаю.

Однак правильне зберігання має важливе значення: деякі продукти найкраще зберігаються в холодних, вологих умовах, в той час як інші зберігаються довше у прохолодних сухих умовах, таких як гараж.

Всі вони потребують захисту від гризунів. Деякі сорти зберігаються краще за інших, і при оцінці кандидатів на зберігання вибирайте хороші фрукти та овочі без плям, сколів та синців.

Ще одним ефективним способом, як зберегти врожай без електрики та погреба – заморожування.

Морозильник – це чудовий сучасний винахід, здатний поміщати продукти в зону без гниття на місяці.

Правильне заморожування врожаю фруктів та овочів, як правило, зберігає їх колір, смак та поживні речовини краще, ніж інші методи консервування.

Однак не варто просто кидати в морозильник свіжозірваний урожай: щоб убити бактерії та придушити дію ферментів, що змінюють смак, овочі повинні пройти швидку обробку в киплячій воді, яку називають бланшуванням, перед тим як їх заморозити.

Хорошим способом зберегти врожай без електрики та погреба є консервування.

Шафа, що виблискує скляними банками для консервування, заповненими врожаєм, зігріває серце будь-якої господині.

Незалежно від того, чи наповнені вони яскравими вареними джемами, терпким яблучним пюре або підсолодженими грушами, вони, здається, уособлюють впевненість у собі — і на відміну від заморожених їстівних продуктів, вони чудово витримають тривале відключення електрики.

Джерело: hobbyfarms.

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