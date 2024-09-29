Лохина може стати невід'ємною частиною вашого щоденного раціону, у всьому, від кексів до салатів і млинців, тому потрібно знати, як отримати багатий урожай.

Зважаючи на ці основні правила, Ви зможете вирощувати власні кущі лохини і навіть отримати хороший урожай.

Дізнайтеся, як отримати багатий урожай лохини, не завдаючи шкоди:

Поради щодо вирощування лохини тут.

Ключ до вирощування власних кущів лохини - вибір відповідного сорту для вашої конкретної зони морозостійкості.

Різні рослини лохини та дерева краще почуваються у своїх рідних місцях, тому вам слід двічі перевірити їх кращі зони, перш ніж купувати кущі лохини.

Посадка кущів лохини неймовірно корисна, але вам слід розглянути можливість посадки більше одного ґатунку для отримання найкращих результатів урожайності.

Коли перехресне запилення можливе, ваші рослини природно будуть виробляти ягоди вищої якості.

Порада від професіоналів: вибирайте сорти з термінами цвітіння, що перекриваються, щоб продовжити загальний період плодоношення.

Як отримати багатий урожай лохини?

Ґрунт — ще один фактор, що впливає на зростання лохини. Вона віддає перевагу грунту в кислих діапазонах, а необхідні поживні речовини, такі як залізо, губляться, якщо pH занадто високий. Ідеальний діапазон pH ґрунту для лохини - від 4,5 до 5,5, і вам слід перевірити ґрунт перед посадкою, щоб при необхідності внести зміни.

Переконайтеся, що рослини отримують достатньо води протягом вегетаційного періоду.

Крім того, часто перевіряйте ґрунт навколо кущів лохини, щоб переконатися, що він вологий, і поливайте при необхідності.

Використання правильного добрива у правильний час має вирішальне значення для належного плодоношення, але кущі лохини чутливі до надмірного добрива, тому вам слід виявляти обережність.

Оскільки кожне добриво відрізняється, обов'язково дотримуйтесь вказівок на етикетці та поливайте кущі до та після добрива.

Оскільки стебла з віком менш схильні давати плоди, слід видаляти кілька найстаріших гілок щороку. Щорічне обрізування зберігає кущі лохини здоровими та стимулює зростання для наступного сезону зростання.

Вирощування власних кущів лохини марно, якщо ви не збираєте врожай правильно. Знання того, коли їх збирати, є першим кроком процесу, але збирання лохини - це унікальний процес, що вимагає деякої майстерності.

Джерело: plantmegreen .

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