Багато хто починає сіяти цибулю з магазинного насіння, але вирощування власного матеріалу є вигіднішим і безпечнішим варіантом.

У жовтні саме час вирощувати цибулю зі свого насіння.

Осіння посадка цибулі — це не лише спосіб зекономити, але й можливість отримати свіжий посадковий матеріал. Багато городників стикаються з проблемою, коли цибуля йде в стрілки, але цю ситуацію можна обернути на свою користь, використовуючи стрілки для отримання насіння. Найкраще садити восени головки діаметром до 1 см. Для отримання насіння також підійдуть великі цибулини — від 2 см в діаметрі.

Посадку слід проводити, коли температура знизиться до 0-2 °C, зазвичай в кінці жовтня. Грядку необхідно підготувати: внести фосфорні добрива, розкислити землю крейдою або золою. Рекомендується зробити ямки заздалегідь, щоб уникнути роботи по підмерзлій землі. Цибулини заглиблюють на 5-6 см, а потім вкривають грядку листям або соломою, щоб захистити від вітру.

При весняній посадці важливо врахувати ризики зимівлі цибулин: вони можуть згнити, замерзнути або стати жертвою гризунів. Тому деякі городники залишають здорові цибулини в теплому місці на зберігання, а в грудні кладуть їх у холодильник для пуску коріння. Коли з'являться корені, цибулю висаджують у горщик, не заглиблюючи. Потім утримують у холодному, темному місці до появи листя.

Завдяки цим порадам, кожен може забезпечити себе власним насінням цибулі та зменшити витрати на насіннєвий матеріал у майбутньому!

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