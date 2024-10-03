Якщо ви досі не підгодовували свої дерева, ви можете поставити питання, чим підживити яблуні восени і підживити сад до нового врожаю.

Щоб яблуня залишалася у чудовій формі, підживлення восени має бути регулярним процесом у міру зростання дерева, щоб стимулювати здорове зростання, цвітіння та плодоношення.

Є вибір добрива яблунь, насамперед, залежно від типу, оскільки доступні добрива або органічні або синтетичні.

Який з них використовувати, вирішувати садівникові, однак, є плюси та мінуси для обох варіантів.

Чим підживити яблуні восени?

Синтетичні добрива забезпечують швидкий приплив поживних речовин для яблунь, але ці поживні речовини швидко втрачаються з ґрунту і вимагають багаторазового застосування протягом сезону.

Органічні добрива мають ширший спектр поживних речовин і можуть покращити здоров'я ґрунту.

Органічні добрива є кращим варіантом для яблунь, хоча їх поживний склад часто має нижчу концентрацію, ніж синтетичні.

Незважаючи на те, що вони не працюють так швидко, вони приносять більше користі здоров'ю дерева та ґрунту з плином часу.

Ідеальне добриво для яблуні – збалансоване універсальне добриво із співвідношенням азоту, фосфору та калію 10-10-10.

Інші добрі варіанти - добрива яблунь восени, спеціально розроблені для фруктових дерев зі збалансованим складом трьох основних поживних речовин.

Як правило, восени можна безпечно застосовувати добрива та коректори pH для плодових культур, за винятком азоту.

Більшості джерел азоту слід уникати для підживлення восени, оскільки вони можуть стимулювати небажане зростання нових рослин, якщо їх застосовувати до того, як рослини увійдуть у стан спокою, і можуть вимиватися із ґрунту зі снігом та дощем до наступного вегетаційного періоду.

Винятком є ​​багатий азотом компост та компостований гній.

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