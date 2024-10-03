Правильне добриво має вирішальне значення для максимального врожаю плодових дерев, таких як яблуні та інші кісточкові.

Знання того, чим підживити плодові дерева у жовтні, має важливе значення для оптимального зростання та продуктивності.

Плодові дерева отримують користь від збалансованих поживних речовин, що надаються добривами, підібраними з урахуванням потреб.

Чим підживити плодові дерева у жовтні? Правила гарного врожаю від садівників.

Органічні добрива, такі як курячий послід та компост, сприяють стійкому зростанню та здоровому виробництву плодів, не ризикуючи негативними наслідками надлишку азоту, які можуть призвести до таких проблем, як бактеріальний опік чи гірка ямчастість.

Що стосується мульчування плодових дерев, то його найкраще застосовувати в середині-кінці весни та восени.

Протягом перших кількох років щорічно мульчуйте недавно посаджені дерева об'ємними органічними матеріалами, такими як гній, листяний перегній, солома або садовий компост.

Така практика зберігає вологу та бореться з бур'янами. Пам'ятайте, доповнює мульча, а не замінює добрива плодових дерев.

Щорічне отримання рясного врожаю означає, що плодові дерева можуть поглинати поживні речовини, доступні їм у грунті.

Розкидати кілька жмень добрива навколо основ плодових дерев і внести його в ґрунт — це швидка та легка робота, яка більш ніж окупає зусилля.

Просто переконайтеся, що ґрунт вологий, і це можна зробити у будь-який час.

Ідеально підійде збалансоване гранульоване добриво для плодових дерев, воно наситить ґрунт трьома необхідними рослинам поживними речовинами (NPK або азот, фосфор і калій).

Якщо ви відчуваєте, що плодоношення починає знижуватися, вашим деревам або кущам може знадобитися підживлення калієм, у цьому випадку ви можете використовувати щось на зразок добрива для троянд, сульфату калію або гранульованого курячого посліду, всі вони багаті на цю поживну речовину.

Джерело: theenglishgarden .

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