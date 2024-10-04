Вирощування м'яти на підвіконні означає, що у вас буде ключовий інгредієнт для подачі вишуканих м'ятних десертів та страв.

М'ята - одна з найпростіших і найпопулярніших багаторічних трав для вирощування в саду, але її також легко вирощувати на підвіконні, дізнайтеся про корисні лайфхаки.

Все, що потрібно, це добре освітлене місце і трохи знань. Як виростити м'яту на підвіконні:

Купуйте саджанці м'яти замість насіння.

Використання саджанців м'яти з садового центру гарантує, що ви почнете вирощувати м'яту на підвіконні з справжньої рослини, яка даватиме врожай, який відповідає вашим очікуванням.

2. Виберіть відповідний контейнер для м'яти на підвіконні .

Як тільки ви принесете додому нові рослини м'яти, пересадіть їх у контейнер.

Майте на увазі, що рослина в пористому глиняному горщику потребує води частіше, ніж у пластиковому або керамічному горщику, тому що вона швидше висихає. Переконайтеся, що контейнер, який ви вибираєте для вирощування м'яти на підвіконні, має отвори в дні, щоб вода могла витікати.

3. Використовуйте свіжу ґрунтову суміш для вирощування м'яти на підвіконні.

Купуйте грунтову суміш для рослин - таку, яка забезпечує хороший дренаж і містить лише невелику кількість добрив, якщо взагалі містить. Ви також можете приготувати власну ґрунтову суміш із рівних частин упакованого в мішки та стерильного компосту, перліту та великого піску.

4. Регулярно поливайте м'яту.

Поливайте м'яту на підвіконні, коли верхня частина ґрунту в контейнері стає сухою, або приблизно раз на тиждень.

5. Забезпечте достатньо світла для м'яти.

6. Збільште циркуляцію повітря на підвіконні для м'яти.

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