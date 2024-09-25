Посадка рукколы аналогична листовому салату, узнайте, как выращивать ее осенью для щедрого урожая.

Растения рукколы лучше всего выращивать, когда у них много влаги, и могут созревать в прохладную погоду, то есть даже осенью.

Как сообщили в youtube-канале "Всезнайко - Українські Поради", если температура становится слишком высокой, руккола может преждевременно стрелкуться или дать семена.

Маленькие белые цветы рукколы, которые образуются, также съедобны.

Как выращивать рукколу осенью для щедрого урожая?

Рукколу можно сажать из семян или рассады. Если вы предпочитаете выращивать из рассады, купите рассаду в Садовом центре или посадите семена в помещении ранней весной.

Растениям рукколы требуется около 4 недель, чтобы достичь размера рассады. Приурочивайте посадку к последней средней дате заморозков для весеннего урожая.

Прежде чем узнать, как выращивать рукколу осенью для щедрого урожая, нужно запомнить, что это растение растет в обработанной и хорошо дренированной садовой почве. Перед посадкой семян рукколы или рассады подготовьте грядку (или большой контейнер), перекопав компост или хорошо выдержанный навоз.

Планируйте поддерживать влажность почвы с помощью капельного орошения или шланга для замачивания, установленного вдоль рядов грядок.

Лучшая погода для выращивания рукколы — когда дни теплые, а ночи прохладные. Высокая дневная температура может привести к тому, что руккола станет горькой или начнет стрелкуться (преждевременно давать семена).

Проредите растения до расстоянии друг от друга и используйте прореживание для верхушки ранних весенних салатов. После прореживания подкормите азотным удобрением или добавьте водорастворимое удобрение в лейку.

Слой органической мульчи, размещенный вокруг растений, уменьшит количество сорняков и поможет сохранить влажность почвы.

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