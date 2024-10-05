З настанням осені дачники стикаються з безліччю завдань, і підготовка малини до зимового періоду є однією з найважливіших.

Правильний догляд за кущами малини може суттєво вплинути на врожай наступного сезону, тому не варто ігнорувати ці поради.

Основним етапом осіннього догляду є обрізка малини. Ця процедура має декілька важливих цілей. По-перше, садівники повинні позбавитися від старих і хворих пагонів, які вже не зможуть плодоносити. По-друге, залишивши тільки сильні та здорові пагони, можна значно збільшити врожайність.

Проріджування не лише покращує якість ягід, а й запобігає витратам рослини на слабкі пагони. Обрізку бажано здійснити до кінця вересня, щоб не запізнитися.

Прибирати старі пагони потрібно, зрізуючи їх до коріння, адже навіть невеликі пеньки можуть дати нові паростки. Далі слід вкоротити верхівки гілок на 10-20 сантиметрів.

Очищення малинника є невід'ємною частиною підготовки до зими. Все опале листя необхідно зібрати і спалити, оскільки воно може бути джерелом захворювань і шкідників. Видалення залишків листя з пагонів — ще один важливий етап, але це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити бруньки.

Не менш важливим є мульчування малинника. Дачники повинні спорудити загородження для снігу, яке забезпечить оптимальні умови і запобігатиме його видуванню. Поверхню малинника рекомендується покрити шаром гною завтовшки близько 10 сантиметрів — цього вистачить, щоб коріння не промерзло.

Слід також звернути увагу на ремонтантні сорти малини. Вони відрізняються тим, що їхній врожай можна збирати до настання холодів, тому не варто поспішати з обрізкою. Обрізку ремонтантних сортів зазвичай проводять у листопаді, і під час цього процесу потрібно видалити всі пагони, зрізаючи їх біля самого ґрунту.

Правильний догляд за малиною восени — це запорука багатого врожаю наступного року.

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