Одним із найефективніших засобів для обробки саду восени є бордоська суміш. Цей фунгіцид прекрасно справляється з грибковими захворюваннями, такими як парша, борошниста роса і плодова гниль. Рекомендується використовувати 3% розчин бордоської суміші після опадання листя, щоб максимально захистити дерева від можливих захворювань.

Ще одним важливим компонентом осіннього догляду є сечовина (карбамід). Цей універсальний препарат не лише знищує зимуючих шкідників та патогени, але також служить чудовим азотним добривом. Для обробки дерев і пристовбурних кіл сечовину слід розводити в пропорції 500-700 г на 10 літрів води. Це не лише допоможе знищити шкідників, але й забезпечить рослини важливими елементами для майбутнього росту.

Оптимальний час для осінньої обробки — це кінець жовтня і початок листопада, коли дерева вже знаходяться в стані спокою, а все листя опало. Це знижує ризик пошкодження рослин під час обробки.

Декілька рекомендацій для проведення обробки:

Завжди читайте інструкцію до препаратів перед використанням. Обробку слід проводити в суху і безвітряну погоду, щоб уникнути змивання розчину дощем. Захищайте руки та очі під час обприскування. Після завершення робіт ретельно мийте руки з милом. Використовуйте різні обприскувачі для добрив і пестицидів, щоб уникнути небажаного змішування.

Не забувайте про ці прості, але ефективні поради — і ваш сад буде радувати вас своєю красою та врожаєм.