Садівники, які прагнуть досягти успіху у вирощуванні плодів, повинні знати, чим та коли підживити свої яблуні.

Правильне підживлення восени не лише допоможе деревам підготуватися до холодів, а й забезпечить хороший врожай наступного року.

Одним із найважливіших кроків у осінньому догляді за плодовими деревами є використання мінеральних і органічних добрив. Для яблунь, які ще молоді, і тих, що вже приносять плоди, потрібно застосовувати різні склади добрив.

Фосфорно-калійні добрива, такі як суперфосфат, є ідеальним вибором для цих цілей. Суперфосфат містить фосфорну кислоту, яка є ключовою для розвитку кореневої системи і плодоношення. Варто обирати склади з 20%, або подвійним вмістом фосфору (до 50%).

Для тих, хто має кислий ґрунт, слід звернути увагу на хлористий калій, який містить 60% калію, або сульфат калію, що надає не лише калій, а й магній, кальцій і сірку. Деревний попіл також є чудовим варіантом добрива, оскільки він багатий на калій і інші мікроелементи, необхідні для здоров’я дерев.

Осіннє підживлення зазвичай відбувається на початку осені. У цей період садівники використовують сірчанокислий калій, оскільки добрива, що містять азот, не рекомендується вносити восени — це може зашкодити деревам у період морозів.

Коли ви вирішили підживити свої яблуні, важливо дотримуватися кількох правил. Добрива потрібно вносити в пристовбурні кола, оскільки органіка може обпекти коріння. Садівники рекомендують переміщувати добрива до викопаних лунок по периметру крони для дерев, які вже дають плоди не перший рік. Також, щоб зменшити кислотність ґрунту, корисно додати 400 грамів вапна або крейди.

Після внесення добрив, мульчування пристовбурних кіл перегноєм чи компостом є чудовим способом утримання вологи і покращення якості ґрунту. Ще одне правило — підживлення колоновидних яблунь восени не проводиться, оскільки вони мають свої специфічні потреби.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.