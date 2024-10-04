Досвідчені садівники розкрили умови вирощування і як правильно посадити виноград восени для швидкого врожаю.

Як правильно посадити виноград восени?

Аспект «Сонячне світло» особливо важливий для дозрівання винограду, а також для збереження рослин здоровими та енергійними.

Грунт для винограду підходить будь-яка, але добре дренована, вона може виростити виноградну лозу.

Виноград - це теплолюбні рослини, які найкраще почуваються в теплих, не схильних до заморозків місцях.

Після того, як виноград укоренився, він дуже стійкий до посухи, але потребує глибокого поливу, оскільки рослини відновлюють своє листя протягом тривалих посушливих періодів. Занадто багато води під час дозрівання винограду може призвести до розтріскування плодів.

Обрізайте виноград, що плодоносить , восени або взимку, укорочуючи довгий зріст. У перші роки після посадки спрямовуйте лозу на бажану висоту і заохочуйте її формування каркаса горизонтального зростання.

Щоб правильно посадити виноград восени, потрібно пам'ятати загальне правило після того, як каркас встановлений, полягає в тому, що кожної зими приріст попереднього року, близько 90 відсотків рослини, обрізається до встановленого горизонтального каркасу.

Деякі сорти мають більш специфічні потреби в обрізці, важливо перевірити правильний метод обрізки для вирощуваного сорту.

Комахи-шкідники на лозах винограду можуть вимагати фізичного втручання. Гусениці бражника та молі-виноградниці можуть скелетувати листя та опадати з виноградної лози. Їх можна видалити вручну або обприскати органічним засобом для боротьби зі шкідниками

Джерело: seasol .

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