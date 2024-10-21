Вибір способу зберігання коренеплодів залежить від обсягів врожаю та тривалості зберігання, адже кожен метод має свої особливості та переваги. Розгляньмо найбільш ефективні способи, які допоможуть зберегти моркву в ідеальному стані до весни.

1. У холодному погребі.

Якщо зими у вашому регіоні м’які, рекомендується зберігати моркву в холодному погребі. Температура повинна бути близькою до 0°C, а вологість — близько 95%. Це найкраще середовище для збереження овочів, адже воно запобігає їх висиханню.

2. У папері, чи газетах.

Цей метод не вимагає попередньої підготовки. Просто обгорніть відсортовану немиту моркву в міцний пакувальний папір або газету. Папір дозволяє овочам "дихати" і запобігає накопиченню вологи.

3. У парафіні.

Цей народний метод передбачає занурення очищених коренеплодів у гарячий парафін. Це дозволяє зберегти моркву свіжою до 4-5 місяців, але процес досить трудомісткий.

4. У крейді.

Деякі господині запилюють моркву перетертою крейдою, щоб запобігти гниттю. Крейда створює слабке лужне середовище, що стримує розвиток хвороб.

5. Пісок, або тирса.

Цей традиційний метод передбачає укладення моркви в злегка зволожений пісок або тирсу. Середина ящика повинна бути з вентиляцією, щоб уникнути гниття.