Зібравши урожай моркви восени, дачники замислюються над тим, як правильно зберігати її взимку.

Вибір способу зберігання коренеплодів залежить від обсягів врожаю та тривалості зберігання, адже кожен метод має свої особливості та переваги. Розгляньмо найбільш ефективні способи, які допоможуть зберегти моркву в ідеальному стані до весни.

1. У холодному погребі.

Якщо зими у вашому регіоні м’які, рекомендується зберігати моркву в холодному погребі. Температура повинна бути близькою до 0°C, а вологість — близько 95%. Це найкраще середовище для збереження овочів, адже воно запобігає їх висиханню.

морква

2. У папері, чи газетах.

Цей метод не вимагає попередньої підготовки. Просто обгорніть відсортовану немиту моркву в міцний пакувальний папір або газету. Папір дозволяє овочам "дихати" і запобігає накопиченню вологи.

3. У парафіні.

Цей народний метод передбачає занурення очищених коренеплодів у гарячий парафін. Це дозволяє зберегти моркву свіжою до 4-5 місяців, але процес досить трудомісткий.

морква

4. У крейді.

Деякі господині запилюють моркву перетертою крейдою, щоб запобігти гниттю. Крейда створює слабке лужне середовище, що стримує розвиток хвороб.

5. Пісок, або тирса.

Цей традиційний метод передбачає укладення моркви в злегка зволожений пісок або тирсу. Середина ящика повинна бути з вентиляцією, щоб уникнути гниття.

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