У цьому посібнику ми пропонуємо чотири ключові моменти, які слід пам'ятати при посадці цибулин нарцисів цієї осені.

При посадці цибулин нарцисів цієї осені слід пам'ятати чотири прості правила, щоб навесні наступного року вони виглядали красиво.

Як посадити нарциси восени, щоб вони пережили зиму:



1. Для досягнення найкращих результатів садіть цибулини нарцисів у період з вересня до грудня. Якщо ви не посадите їх до грудня, вони не збережуться протягом наступного року.

2. Наскільки глибоко садити цибулини нарциса залежить від розміру цибулини. Як правило, на глибину 10-15 см, але більші цибулини потрібно садити глибше. Орієнтовно, яма повинна бути в 2-3 рази глибша за висоту цибулини.

3. Щоб посадити нарциси восени потрібно пам'ятати, що цибулини нарцисів найкраще ростуть, якщо їх висаджувати на відстані 10 см один від одного, причому цибулинам меншого розміру потрібно менше місця, а цибулинам більшого розміру більше.

3. Посадіть цибулини нарцисів у бордюри чи горщики. Це відмінний спосіб додати красиві весняні фарби бордюрам та зробити цікавими патіо, дворики та віконні ящики.

4. Для найкращого цвітіння зберігайте цибулини в прохолодному місці, доки ви не будете готові їх посадити. Вийміть цибулини нарцисів з упаковки, щоб вони могли подихати свіжим повітрям, але переконайтеся, що ваші домашні тварини їх не гризуть.

Важливо висаджувати цибулини нарцисів того ж сезону, коли вони були поставлені.

Джерело: sotogardens .

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