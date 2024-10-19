Кроти — це одні з найбільш неприємних гостей на дачній ділянці.

Проте є безліч ефективних способів, які допоможуть вам позбутися цих шкідників і зберегти свій урожай.

Для тих, хто хоче попередити появу кротів на своїй ділянці, варто вжити деяких профілактичних заходів. Наприклад, можна зарити шифер або металеві листи на глибині близько 30 см навколо свого городу. Це завадить кротам добратися до ваших рослин, оскільки такі бар'єри істотно ускладнять їх переміщення під землею.

Але що робити, якщо кроти вже з'явилися на вашій ділянці? Одним із найефективніших методів є полив нір. Заповніть кожну нору водою з шланга, використовуючи більше 100 літрів. Додайте до води трохи хлорки або карбіду, щоб створити додатковий дискомфорт для шкідників. Звук, що виникає від води, та запах додаткових речовин змусить їх залишити вашу ділянку.

Крім води, є й інші натуральні способи, які допоможуть вам відлякати кротів. Наприклад, бобові культури, такі як горох або квасоля, які не подобаються цим шкідникам.

Іншим методом є використання диму. Висушені ялівцеві гілки, обпалені в ямі або на вогнищі, створюють дим, який неприємний для кротів.

Для тих, хто вважає, що природні методи не дадуть результату, існують механічні способи. Наприклад, деякі дачники закопують пляшки зі скла або пластику під кутом 45 градусів. Коли вітер дме, пляшки видають звуки, які лякають кротів.

Також можна прив’язати кілька бляшанок до палок так, щоб вони стикалися одна з одною. Кожен дотик створює звук, що відлякує шкідників. Ці прості, але дієві методи можуть стати в нагоді в боротьбі з кротами.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.