Петрушка — це одна з найулюбленіших зелених культур, яка не тільки надає стравам вишуканого смаку, але й славиться своїми корисними властивостями.

Якщо ви хочете отримати врожай раніше за інших, посадіть петрушку у жовтні.

Для того щоб насіння петрушки встигло набухнути і дало сильні сходи, важливо посіяти його до настання стійких морозів. Зазвичай оптимальним періодом вважається жовтень або перші дні листопада, коли вдень температура коливається від 2 до 3 градусів тепла, а вночі вже фіксуються "мінусові" значення. Поява крижаної скоринки на ґрунті також є сигналом до дії. Це важливий момент, адже якщо насіння не встигне прорости до морозів, воно може загинути.

Як правильно посіяти петрушку в жовтні?

Перше, на що потрібно звернути увагу, — це кількість насіння. Досвідчені дачники радять підготувати вдвічі більше насіння, оскільки не всі насіння можуть вижити під зимовими умовами. Обираючи місце для посадки, краще віддати перевагу південному боку ділянки, де раніше росли помідори, цибуля, часник або сидерати. Це дозволить уникнути конкуренції за поживні речовини.

Перед посадкою перекопайте ґрунт та підготуйте його, додавши перегній, деревну золу та суперфосфат. Це забезпечить рослинам необхідні елементи для росту. Викопайте ямки з відстанню 10–15 см одна від одної і глибиною 3–4 см. Насипте в них сухий пісок, а потім можете покрити грядки сухою травою або клейонкою, щоб захистити від морозів.

Після цього зніміть покриття і густо посійте насіння у підготовлені ямки. Завершіть процес, посипавши ямки землею і накривши ділянку соломою або сухими гілками. Одне з важливих зауважень — поливати петрушку після посадки не потрібно. Волога, яка є в ґрунті, буде достатньою для початкового етапу росту.

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