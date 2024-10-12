Не забувайте про ці важливі процедури, щоб ваш город завжди радував вас своїми плодами.

З настанням осені кожен дачник стикається з питанням, як поліпшити родючість свого ґрунту перед зимовим періодом.

Цей час є ідеальним для внесення добрив, які не лише підвищать урожайність у наступному сезоні, але й допоможуть ґрунту підготуватися до холодів.

Одним із найбільш ефективних способів покращення ґрунту є внесення гною. Це натуральне добриво, багате на кальцій, магній, калій і фосфор, які необхідні для зменшення кислотності ґрунту. На піщаних ґрунтах рекомендовано вносити 2-3 кг гною на квадратний метр, а для глинистих — 6-8 кг. Важливо розподілити гній по поверхні ґрунту і перекопати на глибину 15-20 см.

Іншим важливим елементом є торф. Він робить ґрунт більш пухким і пористим, сприяючи поліпшенню вологоємності. Для цього потрібно внести 4-5 кг низинного торфу на квадратний метр під час осіннього перекопування. Застосування торфу найкраще підходить для слабо окультурених піщаних і важких глинистих ґрунтів.

Компост і перегній — ще два чудових варіанти для підживлення ґрунту восени. Ці добрива виготовляються з харчових і рослинних відходів та активно покращують структуру ґрунту. Восени рекомендується вносити 1-2 відра компосту або перегною на квадратний метр.

Не менш важливими є мінеральні добрива, які слід вносити у вересні-жовтні. Вони містять фосфор, калій і кальцій, які підвищують стійкість рослин до несприятливих умов.

Для тих, у кого на ділянці є проблеми з кислотністю ґрунту, восени також рекомендується вносити вапнуючі добавки, такі як доломітове борошно або крейда. Ці добавки допомагають знизити кислотність, покращуючи умови для росту рослин. Їх потрібно вносити раз на 1-2 роки.

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