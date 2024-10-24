Подбайте про свої дерева восени, щоб вони змогли порадувати вас гарним врожаєм.

Підготовка молодих плодових дерев до зими є надзвичайно важливою задачею, адже саджанці, які не витримають зимових умов, можуть загинути або значно постраждати.

Молоді дерева найбільш вразливі до різких перепадів температури. Якщо для дорослих рослин це може бути незначним стресом, то для молодих саджанців такі коливання можуть стати фатальними. Колоновидні та теплолюбні сорти потребують додаткового захисту, оскільки вони особливо чутливі до холодів. Недостатня підготовка може призвести до обмороження не лише стовбура і гілок, а й кореневої системи. Щоб уникнути цих проблем, потрібно вжити ряд заходів.

Не слід поспішати з укриттям молодих дерев. Перш ніж «кутати» саджанці, дайте їм час для адаптації до холоду — укриття слід робити, коли температура стабільно тримається на рівні -5°C. До осені рекомендується припинити підживлення дерев, а останнім внесенням має бути калійно-фосфорне добриво. Також важливо провести рясний полив у середині осені, щоб рослина була насичена вологою.

Обгортання стовбурів — важливий етап підготовки. Для цього можна використовувати агроволокно, мішковину, картон або інші дихаючі матеріали. Важливо, щоб укриття добре пропускало повітря, адже пластикові матеріали можуть викликати парниковий ефект і призвести до загибелі рослин. Для захисту від гризунів стовбури потрібно обгорнути сіткою або гілками колючих дерев.

Утеплення кореневої системи — ще один важливий аспект. Пристовбурове коло (близько 1 метра навколо стовбура) слід покрити мульчею, що має бути повітропроникною. Підходять компост, торф або хвоя. У зимовий період також варто підкидати сніг на пристовбурові кола, що додатково утеплить коріння.

Правильно підготовлені молоді дерева зможуть витримати навіть найсуворіші зимові умови.

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