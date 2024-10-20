Жовтень — час, коли садівники повинні зосередитися на підготовці своїх плодових дерев до зимового періоду.

Обрізка — один із найважливіших аспектів догляду за деревами, який допомагає забезпечити їх здоров’я та продуктивність у наступному сезоні.

Проте, щоб обрізка була ефективною, важливо враховувати не лише техніку, але й час, коли її проводити.

Так, з 7 по 8 жовтня краще займатися лише зеленими операціями на трав’янистих рослинах, тоді як період з 9 по 17 жовтня взагалі не підходить для обрізки через фази повного місяця.

Після 20 жовтня ситуація покращується, і садівники можуть повернутися до обрізки, особливо з 24 жовтня до 26 жовтня. Однак дощ, туман або сніг можуть завадити цим планам. Завжди слід дати рослинам можливість загоїтися, закриваючи "рани", щоб уникнути інфекцій.

Як правильно обрізати плодові дерева?

Перед початком обрізки переконайтеся, що ваші інструменти — секатори, пилки — чисті та гострі. Це запобігає зараженню. Далі визначте, які гілки потрібно видалити. Зосередьтеся на старих, пошкоджених або хворих гілках, а також на тих, які перетинаються.

Методи обрізки:

Санітрна обрізка: Видаляйте всі хворі або пошкоджені гілки. Це сприяє здоров’ю рослини.

Формуюча обрізка: Підрізайте молоді дерева, щоб забезпечити правильну форму крони. Залишайте центральний стовбур, а бічні гілки — на однаковій відстані.

Регулююча обрізка: Зменште густоту крони, щоб покращити освітлення та циркуляцію повітря.

Зрізи повинні бути під кутом, щоб запобігти накопиченню води, що може викликати гниття. Також важливо використовувати спеціальний склад для обробки свіжих зрізів, щоб запобігти інфекціям. А після обрізки рекомендується підживити дерево, щоб підтримати його в період відновлення.

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.