Читайте далі, щоб дізнатися, як вирощувати полуницю вдома та насолоджуватися хорошим урожаєм.

Якщо ви шанувальник полуниці , є багато сортів, які легко вирощувати вдома, що дозволяє насолоджуватися перевагами збору стиглих плодів у власному саду.

Отже, як правильно садити полуницю восени?

Перший крок – оглянути рослини полуниці перед посадкою.

Перевірте їх на наявність ознак шкідників та хвороб і видаліть все пошкоджене листя чистим секатором.

Якщо нові рослини полуниці невеликі, ви можете видалити всі ранні квіти або незрілі плоди, щоб спонукати рослину спрямувати свою енергію на виробництво нового зростання.

Це дасть йому більше шансів на отримання більш високих урожаїв, коли воно повністю розвинеться.

При посадці полуниці в саду для хорошого врожаю вибирайте сонячне місце, оскільки вона плодоносить на повному сонці. Хоча вона виносить півтінь, врожайність може бути нижчою. Полуниця любить родючий, добре дренований грунт.

Перед посадкою варто додати в ґрунт трохи компосту та/або покращувача ґрунту.

Розташовуйте рослини полуниці на відстані 30-45 см одна від одної, рядами - на відстані 60-90 см одна від одної.

Регулярне добриво полуниці також є важливим при вирощуванні полуниці, оскільки вона споживає багато поживних речовин.

Використовуйте рідке підживлення з високим вмістом калію кожні два тижні протягом вегетаційного періоду, щоб стимулювати цвітіння. Більше кольорів означає більше плодів.

Джерело: lovethegarden .

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