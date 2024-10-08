Насправді вирощування огірків на підвіконні – вкрай захоплююче заняття, а не просто чудовий спосіб запастися їжею.

Огородники поділилися, як вирощувати огірки - овоч, який популярний у нас будь-якої пори року.

Ідеальний час для вирощування огірків на підвіконні — лютий-березень, коли світловий день стає довшим.

Однак за допомогою ламп (накалювання, люмінесцентних, світлодіодних тощо) можна штучно подовжити день навіть на початку зими. У цьому випадку ви зможете висаджувати огірки набагато раніше.

Як виростити огірки на підвіконні?

Процес посадки огірків не складний, але ви отримаєте хороший результат, враховуючи деякі важливі нюанси.

1. Місткість для вирощування огірків на підвіконні повинна бути досить великою – не менше 5 літрів на кожну рослину огірків. Підійде п'ятилітрова пляшка з-під питної води, верхню частину якої можна обережно зрізати.

2. Тепер займемося підготовкою ґрунту для огірків на підвіконні – його вам знадобиться близько чотирьох літрів. Для цих цілей підійде садова земля, готовий грунт для вирощування овочів, змішаний з перлітом і компостом, що перепрів, (в співвідношенні 1:1:4), а також універсальний грунт для вирощування (з pH 6,3-6,8).

3. Насіння огірків можна попередньо обробити стимуляторами росту або мікроелементами. Також можна "загартувати" їх перед посівом: покласти у вологу тканину і залишити на нижній полиці холодильника на кілька днів.

4. Насипте в ємність для вирощування огірків на підвіконні близько 2-3 см дренажу.

5. Заповніть ємність вологою землею, залишивши 3-4 см не до кінця. Зробіть лунки і посійте в кожну по 3 насінини огірка. Відстань між ними має бути 1-2 см. Глибина посадки 2-3 см. Засипте насіння землею. Після посіву обов'язково полийте насіння.

6. Накрийте ємність поліетиленом і поставте її в тепле місце в будинку. Там вона перебуватиме до появи перших сходів огірків.

У фазі 2-3 листя підгодуйте огірки амінеральними (суміш 10 г аміачної селітри, 10 г подвійного суперфосфату, 8 г сульфату калію на 10 л води - використовуйте по півлітра розчину за раз) або органічними добривами.

Джерело: ukrseeds .

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