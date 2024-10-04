Хозяйки поделились хитростями, как правильно вырастить урожай огурцов на подоконнике.

Привлекательные растения огурцов можно выращивать как в земле, так и на высоких грядках или в контейнерах на подоконнике.

Чтобы максимально использовать свой урожай, следуйте этим основам и выращивайте огурцы, подходящие для вашего подоконника и кулинарных планов.

Как правильно вырастить урожай огурцов на подоконнике?

Посадка огурцов в горшках.

Чтобы выращивать огурцы в горшках на подоконнике, начните с больших горшков, которые могут поддерживать как корни, так и лозы.

Небольшой горшок хорошо подходит для энергичных растений огурцов.

Наполните горшок высококачественной коммерческой почвенной смесью, разработанной для использования в горшках.

Если вы хотите сделать свою собственную смесь, смешайте равные части почвенной смеси для огурцов, компоста и вермикулита, минерала, который помогает удерживать влагу.

Посадите три семени на небольшую глубину в середину каждого контейнера.

Когда сеянцы подрастут, проредите их до одного сеянца огурца на горшок.

Если вы сажаете на подоконнике рассаду огурцом, то у рассады, выращенной в питомнике, обычно больше одного семени в маленьком горшочке.

Добавление удобрений во время посадки огурцов на подоконнике позволяет огурцам правильно начать рост, но дополнительные подкормки помогают росту виноградных лоз и фруктов.

Удобряйте растения огурцов на подоконнике дважды в течение вегетационного периода сбалансированным удобрением.

Не поддавайтесь искушению переудобрить огурцы на подоконнике, слишком много удобрений стимулирует рост листьев и лозы за счет ваших плодов.

Источник: gardentech.

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