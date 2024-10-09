Підготовка саду - це запорука щедрого врожаю наступного року, тут ви знайдете інформацію про те, коли і чим обробляти дерева в саду восени.

Дізнайтеся, коли і чим обробляти дерева в саду восени, щоб отримати ключ до їх здоров'я та врожайності в наступному році.

Як правильно підготувати садок до осені? Які інструменти та матеріали знадобляться? Читайте далі, щоб дізнатися про все, що вам потрібно для успішної підготовки саду.

Коли та чим обробляти дерева в саду восени?

1. Прибирання та чищення саду восени.

Перше, з чого слід розпочати, це прибирання саду восени. Заберіть усі залишки старих рослин, опале листя та гілки. Це не тільки зробить ваш сад охайнішим, але й допоможе уникнути розвитку хвороб та шкідників, які можуть залишатися в залишках рослин.

Рекомендації:

Використовуйте міцні граблі для збирання листя та невеликих гілок у саду.

Мішки для сміття. Запасіться міцними мішками для сміття.

2. Обрізання дерев та чагарників восени.

Обрізка – важливий етап підготовки саду до осені. Вона допомагає видалити пошкоджені, хворі та зайві гілки, стимулюючи здорове зростання рослин.

Рекомендації, коли і чим обробляти дерева в саду восени:

Секатори та ножиці для саду. Вибирайте якісні інструменти із гострими лезами, які забезпечують чистий зріз.

Сходи: для обрізання високих дерев використовуйте надійні сходи.

3. Живлення ґрунту в саду восени.

Осінь - ідеальний час для добрива ґрунту. Внесення органічних добрив та компосту допоможе покращити структуру ґрунту та забезпечити рослини необхідними поживними речовинами.

Рекомендації:

Компост. Використовуйте зрілий компост для удобрення ґрунту в саду восени.

Органічні добрива. Вибирайте якісні органічні добрива, які містять усі необхідні елементи для здорового росту рослин.

4. Захист рослин від заморозків.

Для того, щоб рослини успішно пережили зиму, необхідно забезпечити їм надійний захист від морозу. Для цього використовують спеціальні матеріали для укриття рослин.

Джерело: agreen .

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