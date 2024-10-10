Городники дали три важливі поради, як обробити ґрунт після збирання врожаю, щоб підготувати його до наступного.

Правильний догляд за городом завжди важливий, але необхідно приділяти особливу увагу обробітку грунту для подальшого вирощування після закінчення сезону збору врожаю.

Осінь - це пора року ідеально підходить для висмикування відцвілих рослин, збирання двору та підготовки ґрунту до наступного сезону!

Після того, як ви закінчите збирання, ось три головні поради, як обробити ґрунт після збирання врожаю:

Видалити всі рослини. Настав час позбутися лушпиння вашого старого врожаю.

Однією з найважливіших завдань після збирання врожаю є видалення старих рослин із ґрунту. Літні однорічні рослини, такі як цукіні та томати, просто не переносять холод і не переживуть зиму, тому найкраще викопати їх із землі, як тільки вони перестануть плодоносити.

Компостуйте все, що можете, але не забувайте викидати бур'яни, які дали насіння, і будь-які рослини, заражені хворобами, прямо в садовий бак для сміття, щоб ваш компост залишався чистим для майбутнього використання.

2. Відновіть ґрунт, щоб обробити ґрунт після збирання врожаю.

До кінця вегетаційного періоду ваш грунт на городі старий і втомлений. Нині саме час освіжити ґрунт для наступного вирощування.

Як тільки ваші грядки будуть очищені від бур'янів і старих рослин, і ви викинете весь ґрунт, заражений хворобами або шкідниками, покращіть ґрунт за допомогою домашнього компосту або добрива, що повільно вивільняється,

3. При обробці ґрунту після збирання врожаю не забувайте про мульчу.

Мульча забезпечує теплоту ґрунту в зимові місяці, дозволяє поживним речовинам з часом розкладатися та не дає бур'янам укоренитися у вашому саду до початку сезону.

Чи знаєте ви, що осіннє листя з ваших дерев – це відмінна мульча та компонент для компосту, щоб обробити ґрунт після збирання врожаю? Або оберіть листя та обрізки газону з газонокосарки та використовуйте їх замість цього.

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