Обрізка полуниці восени - важлива процедура для будь-якого садівника, який мріє про багатий урожай соковитої полуниці.

Застосовуючи правильні методи обрізки, ви можете сприяти росту та плодоношенню рослин, дізнайтеся, як восени обрізати полуницю та підготувати її до зими.

У цій статті ви отримаєте зрозуміле посібник з обрізки полуниці восени, щоб ви могли насолоджуватися багатим урожаєм.

Обрізайте полуницю після того, як вони закінчать плодоносити наприкінці літа або на початку осені. Найкращий час для обрізки полуниці залежить від типу рослини.

Однак деякі види полуниці плодоносять до осені. Потім слід лише акуратно видалити старі пагони, тому що у них не так багато часу, щоб відновитись до зими.

Ось покроковий посібник з обрізки полуниці восени, щоб підготувати її до зими:

Почніть з видалення старих, пошкоджених або хворих листків і гілок полуниці. Використовуйте гострі секатори для обрізки полуниці. Обрізайте листя та гілки якомога ближче до основи рослини.

Видаліть зайві пагони полуниці. Виберіть здорові пагони і акуратно зріжте їх гострими секаторами. Залишіть близько трьох-чотирьох пагонів на рослині, щоб сприяти росту та плодоношенню.

Проріджуйте рослини полуниці. Якщо кущі полуниці ростуть надто близько один до одного, видаліть деякі з них, щоб звільнити достатньо місця для здорового росту. При цьому обов'язково видаліть найслабші рослини і залиште сильніші.

Літні носії обрізки. При необхідності обрізайте листя літніх рослин полуниці — рослин, які плодоносять у теплі місяці.

Джерело: moowy .

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