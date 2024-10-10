Після спекотного літа саме час почати планувати, що посадити восени в саду, коли прохолодне повітря легше і для рослин.

Ґрунт восени в саду все ще досить теплий, щоб дозволити корінням нових рослин прорости до того, як земля замерзне.

Кінець літа чи початок осені часто є часом вигідних покупок у садових центрах, де намагаються розпродати залишки своїх запасів перед зимою.

Шукайте пропозиції щодо посадки восени, включаючи квітучі навесні цибулинні, багаторічні рослини, дерева та чагарники, які можна садити доти, доки ваш район не вразять сильні заморозки.

І не забудьте про газон; прохолодний сезонний газон також можна сіяти в цю пору року.

Посадіть ці рослини восени в саду, і вони винагородять вас чудовим кольором навесні.

Весняні цибулини. Всім квітучим навесні цибулинам, таким як тюльпани та гіацинти, для цвітіння потрібен період холоду, тому їх потрібно садити восени, навіть якщо ви не зможете насолодитися ними до наступної весни.

Багато цибулини поставляються у широкому асортименті, тому ви можете вибрати кольори, висоту та час цвітіння для посадки восени, які найкраще підійдуть для вашого саду.

2. Браки і фіалки. Осінь — гарний час для посадки братків у саду та їхніх менших родичів, віол, бо все ще теплий ґрунт дає їх корінням час для достатнього зросту, щоб пережити зиму.

3. Газонна трава. Створіть новий газон, посіявши або уклавши свіжий дерн восени в саду. Сіяти зазвичай менш витратний і простий варіант самостійного створення абсолютно нового газону, але дерен дасть швидші результати.

4. Дерева та чагарники. Як тільки погода похолодає після літа, але ґрунт все ще досить теплий для розвитку коріння, настає ідеальний час для посадки дерев та чагарників у саду. Перед тим як копати, зверніться до місцевих комунальних служб, щоб дізнатися, чи є підземні лінії.

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