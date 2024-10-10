Кущові огірки восени утворюють компактнішу рослину і більше підходять для горщиків, дізнайтеся, як їх виростити.

Кучеряві сорти огірків, як правило, більш плідні, але вимагають місця для поширення, в той час як кущові сорти є гарним вибором для невеликих садів.

Умови вирощування огірків восени: огіркам потрібне повне сонце, багатий ґрунт та тепла погода.

Виберіть місце для вирощування огірків восени з легким, добре дренованим грунтом, який отримує мінімум шість годин сонця на день.

Підготуйте ґрунт для посадки огірків восени, додавши органічні речовини, такі як компост, черв'ячний гній та борошно з водоростей.

Почніть сіяти насіння огірків за 4-6 тижнів до останніх заморозків.

Насіння зазвичай проростає через 7-10 днів. Щоб прискорити час проростання, використовуйте нагрівальний килимок, щоб підтримувати температуру ґрунту в теплі (21 °C).

Після того, як насіння огірків восени проросте, тримайте їх у теплому, світлому місці, наприклад, на підвіконні з південного боку або під лампами для вирощування рослин.

Регулярно перевіряйте вологість ґрунту та поливайте при необхідності. Коли у сіянців з'являться два набори справжнього листя, їх можна пересадити у горщики.

Переконайтеся, що ваші сіянці огірків одержують достатньо світла, інакше вони стануть тонкими та витягнутими. При необхідності їх можна удобрити розбавленим добривом, і, можливо, їх доведеться знову пересадити в горщик, перш ніж настане час пересаджувати.

Джерело: halifaxseed .

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