Почався чудовий час, щоб вийти в сад і додати трохи фарб у ваш відкритий простір, дізнайтеся, які квіти саджати восени.

Осінь - чудовий сезон для посадки однорічних, багаторічних квітів , що не потребують особливого догляду, і вічнозелених чагарників.

Які квіти потрібно садити восени:

Деякі з найпопулярніших кольорів, такі як хризантеми, троянди, жоржини, фіолетові братки і, так, навіть яскраво-жовті соняшники, цвітуть у вересні та жовтні.

Хризантеми – класичні осінні квіти, відомі своїми яскравими та сміливими квітами. Вони бувають різних відтінків: від білого до жовтого, рожевого, червоного та фіолетового.

Айстри — ще одна популярна осіння квітка, яка буває різних кольорів: від синього та фіолетового до рожевого та білого.

Браки — ці квіти потрібно садити восени, популярна квітка, яку можна вирощувати цілий рік. Вони бувають різних кольорів: від білого та жовтого до фіолетового та синього. Браки слід садити пізньої осені.

Чорнобривці - популярні квіти, які бувають різних кольорів: від жовтого та помаранчевого до червоного та білого. Їх слід садити ранньою осінню.

Обов'язково перевірте потреби кожної осінньої рослини в сонці та воді, але, швидше за все, ви захочете почати якнайшвидше, щоб у вашої рослини був час укоренитися до перших заморозків.

І не забудьте розглянути осінні квіти, які приваблюють бджіл та інших запилювачів.

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