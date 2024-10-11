Дачники озвучили головні помилки, які роблять новачки та розповіли, чому не можна перекопувати город восени.

Якщо ж земля на городі восени пухка та піщана, перекопувати її не варто, проте перед зимою слід зробити кілька моментів.

Отже, що потрібно зробити на городі перед зимою і чому не можна перекопувати город восени:

1. Видаліть однорічні рослини восени, які відцвіли і виглядають не дуже свіжими.

2. Заберіть сміття на городі. Якщо цього року у вас був урожай овочів або фруктів, то приберіть старі рослини та всі проди, що опали, з двору.

3. Згрібайте та компостуйте листя на городі.

4. Обрізайте дерева та огорожі. Шукайте мертві гілки або зарослі ділянки. Осінь - прекрасний час для обрізання та підрізування чагарників та дерев.

5. Очистіть інструменти! Виникає спокуса викинути їх у сарай та забути про них, але ваші садові інструменти – це інвестиція, яку потрібно захищати. Очистіть їх, змастіть у разі потреби і зберігайте в сухому місці.

Чому не можна перекопувати город восени:

Грунт на городі - це місце проживання великої кількості мікроорганізмів, деякі з них корисні і допомагають зберігати його родючість, але під час перекопування вони також опиняються на поверхні і можуть загинути.

Крім того є висока ймовірність, що насіння бур'янів на городі все ж таки благополучно перезимує і проросте навесні.

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