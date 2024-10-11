Шукаєте безкоштовне «добрива» для вашого городу чи саду – зверніть увагу на листя.

Листя , яке опадає восени, може забезпечити всі необхідні поживні добрива на городі.

Як удобрити город опалим листям?

Опале листя восени навіть забезпечить ширший спектр необхідних поживних речовин, ніж мішок синтетичного добрива 10-10-10, тому що коріння дерев витягують із ґрунту більше дюжини поживних речовин для рослин і відкладають їх у листі.

Мішки із синтетичним добривом, з іншого боку, часто містять лише три необхідні поживні речовини для рослин: азот, фосфор та калій.

Тому замість того, щоб думати про опале листя восени як про відходи, які потрібно «викинути», подумайте про свій двір як про джерело поживних речовин, зелене добриво для вашого городу.

Деякі люди турбуються, що додавання листя до городу затримає азот, який необхідний сільськогосподарським культурам.

Це не буде проблемою, якщо ви додасте листя як мульчу восени (особливо якщо ви подрібнили листя, проїхавши по ньому газонокосаркою), так що ґрунтові організми та погода повільно перемістять їх у ґрунт.

Крім того, включення скошеної трави разом із листям додає азот у суміш, ще більше знижуючи ймовірність дефіциту азоту, як і мульчування саду додатковою скошеною травою протягом літа.

Опале листя, що розкладається, покращує структуру грунту, так що він вбирає більше вологи під час дощів і краще утримує цю вологу під час посухи.

Джерело: mofga .

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