Садівники розповіли, чим підгодувати малину у жовтні, щоб мати гарантований урожай.

Рослини малини вимагають додаткових поживних речовин для підтримки їх енергійного росту та рясного плодоношення.

Дізнайтеся більше про те, коли підгодовувати малину та чим її удобрювати.

Читайте далі, щоб дізнатися, як і коли підгодувати кущі малини у жовтні та які добрива використовувати.

Підживлення малини не є строго обов'язковим, тому що якщо його посадити в відносно родючий ґрунт, воно дасть урожай на момент збору врожаю.

Є невелика небезпека при підживленні малини восени, тому що якщо температура періодично підвищується, може стимулюватися нове зростання, що може призвести до потенційного пошкодження заморозками, коли температура знову знизиться.

Крім того, рясні зимові опади можуть призвести до вимивання поживних речовин у водні шляхи та негативно вплинути на місцеву водну систему малини.

Однак, якщо ви все ж таки вирішили підгодувати малину в жовтні , є кілька різних варіантів, від органічних до синтетичних, а також тих, які виготовляються або виготовляються в домашніх умовах.

Існує безліч варіантів, починаючи від домашнього компосту і добре перепрілого гною, які не тільки живлять рослини малини, але і допомагають кондиціонувати ґрунт, до гранул, що є у продажу, з повільним вивільненням.

Якщо у вас є місце, то відмінно підійде виготовлення власного садового компосту або рідкого добрива з живокосту; в іншому випадку широко доступні добрива малини з високим вмістом калію або гранули гною, які підходять для підживлення малини.

Якщо додавати гній для збагачення ґрунту для малини, він повинен бути добре перепрілим; тому що при внесенні у свіжому вигляді його високий рівень поживних речовин може спалити та пошкодити рослини.

Порада, чим підгодувати малину у жовтні, щоб мати гарантований урожай: гранульовані добрива для малини часто повільно вивільняються і можуть живити рослини до 3 місяців. Будьте обережні при внесенні їх у ґрунт, оскільки коріння малини може легко зламатися.

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