По суті, є не багато способів, щоб вирощувати троянди з живців, тут ви дізнаєтеся найпростіший спосіб, як розмножити троянди восени.

До осені деревина твердне, і вам доведеться діяти трохи по-іншому, не так як влітку вам доведеться застосовувати стратегії обрізки твердих порід.

Як розмножити троянди восени:

Зберіть кілька стебел із троянд, які ви хочете розмножити. Чи не розмножуйте запатентовані рослини.

Незалежно від того, хто та чому ви це робите, розмножувати запатентовані рослини троянд протизаконно. Перевірте бирку щодо інформації про патент.

Видаліть листя та бічні гілки троянд. Все, що вам справді потрібно, це стебло. Ви можете залишити шипи.

Якщо ви уважно подивіться, маленька зелена опуклість праворуч від моїх секаторів - це листовий вузол троянд або з'єднання нирок. Це те місце, звідки з'являється нове листя троянд і зрештою нові гілки.

Коли ви робите живець з твердої деревини троянди, вам потрібно зробити надріз прямо під, але не в це з'єднання нирок.

Частина стебла троянди нижче за нирку помре і згниє, якщо ви її залишите, і ви дійсно не хочете, щоб це відбувалося під землею, коли ваші живці намагаються вкоренитися. Нове коріння з'явиться з і навколо цієї нирки.

Підійде будь-який склад для укорінення троянди, порошок, рідина чи гель, різниці немає.

Складіть пакет, закріпіть його мотузкою, гумкою або зав'язкою, покладіть у прохолодне місце та чекайте. Зазвичай коріння троянд з'являється приблизно через 6 тижнів.

Як тільки живці троянд покажуть коріння або хоча б просто наростять масу, їх можна буде посадити в горщик або сад.

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