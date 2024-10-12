Ось все, що вам потрібно знати про зберігання квіткових цибулин, дізнайтесь найкращі методи господарок.

Більшість цибулин слід висушувати близько тижня, перш ніж готувати до зберігання до весни.

Видаліть все листя, що залишилося на цибулинах квітів, обережно струсіть цибулини, щоб позбутися від прилипшого грунту, і посипте їх фунгіцидним порошком, щоб запобігти гниття.

Помістіть квіткові цибулини в незапечатані паперові пакети або старі нейлонові панчохи з сухим торф'яним мохом, щоб цибулини не стикалися один з одним.

Зберігайте цибулини квітів подалі від сонячного світла у прохолодному сухому підвалі, льоху, гаражі або сараї при температурі від 16° до 18°C.

Уникайте температур нижче 10°C або вище 21°C, якщо для конкретних цибулин не надано інших інструкцій зі зберігання.

Як зберігати цибулини квітів до весни:

Дотримуйтесь особливих інструкцій зі зберігання для ніжних цибулин, таких як жоржини та бегонії.

З настанням холодів настає час заготовляти ніжні цибулини на зберігання до весни.

1. Зберіть цибулини кольорів. Зачекайте, поки все листя рослини не загине, щоб викопати цибулини.

Це має бути десь восени перед першими заморозками. Якщо ви зачекаєте до перших справжніх заморозків, цибулини можуть згнити.

2. Сухі цибулини квітів. Дайте цибулинам висохнути на повітрі в приміщенні на паперових рушниках або газетах протягом як мінімум двох тижнів.

Виберіть сухе місце з циркуляцією повітря. Перевірте сухість цибулини, обрізавши стебло.

3. Упакуйте цибулини. Зберігайте ніжні цибулини в паперових пакетах, багаторазових сітчастих мішках або картонних коробках з отворами для циркуляції повітря.

4. Зберігайте цибулини квітів у сухому місці. Зберігайте цибулини квітів у сухому місці, доки готові їх пересадити. Наприклад, у гаражі чи холодильнику. Зберігайте тропічні цибулини в трохи теплішому місці.

Джерело: masterclass .

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