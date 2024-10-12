Садівники озвучили простий метод, як вдома проростити траву для домашніх улюбленців.

Поїдання трави тваринами - це інстинктивна поведінка, а не набута в результаті навчання, тому важливо знати, як вдома проростити траву для домашніх улюбленців.

Трава допомагає просувати їжу або грудки вовни травним трактом домашніх улюбленців.

Також травна функція — допомагає просувати їжу або грудки вовни травним трактом, тим самим сприяючи травленню та виведенню продуктів розпаду.

Поживний – забезпечує домашніх улюбленців мікроелементами вітамінів.

Профілактична дія – перешкоджає поїданню інших рослин, деякі з яких можуть бути токсичними та смертельно небезпечними для домашніх улюбленців.

Як вдома проростити траву для домашніх улюбленців:

Якщо ви хочете надати своїм улюбленцям доступне джерело корисної зелені, ось чотири кроки по вирощуванню її будинку.

1. Знайдіть відповідний контейнер для вирощування зелені. Вам не потрібний новий або блискучий горщик. Підійде будь-який старий горщик чи контейнер, що валяється вдома.

Насправді, на користь сталого розвитку, можливо, було б краще повторно використовувати контейнери для морозива, йогурту або будь-які інші побутові ємності.

Для дренажу рекомендується зробити один або два отвори на дні контейнера.

Поставте піддон або блюдце для збору води, що стікає під час поливу.

2. Наповніть його ґрунтом або ґрунтовою сумішшю.

3. Візьміть насіння трави та посійте.

Посійте насіння відповідно до інструкції з вирощування на упаковці.

4. Поливайте і підтримуйте ґрунт із насінням трави вологою.

І будете винагороджені, коли за 5–10 днів з'являться паростки.

Заведіть два або більше контейнери з травою і змінюйте їх місцями, щоб з'їдена трава встигла відновитися.

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