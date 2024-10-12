Полуницю дійсно можна садити в горщики або контейнери, але змусити її давати відмінний урожай ягід вимагатиме трохи більше знань.

Садівники дали прості поради для реального врожаю полуниці , яку можна виростити на власному балконі.

Як виростити полуницю на балконі?

Виберіть правильний контейнер:

Немає жодних обмежень на те, з чого можна зробити горщик для полуниці.

Однак грішок для полуниці повинен мати достатній дренаж, щоб запобігти заболочуванню ґрунту. Це може призвести до кореневої гнилі та інших проблем.

Розгляньте розмір горщика в залежності від кількості рослин, які ви в нього посадите. Полуниця потребує простору для зростання і поширення коренів.

Незалежно від ширини горщик повинен бути глибиною не менше 20-30 см з дренажними отворами на дні.

Виберіть ідеальний сорт полуниці, який підходить для вирощування на балконі:

Як і більшість плодоносних рослин, полуниця формується з квітучих стебел. Майте на увазі, що деякі сорти полуниці можуть цвісти, але не плодоносити в перший рік в залежності від умов.

Існує безліч сортів полуниці, кожен з яких має свій унікальний смак та вимоги до вирощування.

Високоякісна ґрунтова суміш для полуниці на балконі:

Використовуйте для вирощування клубинки на балконі добре дреновану, високоякісну ґрунтову суміш, багату на органічні речовини. Полуниця віддає перевагу злегка кислому грунту, тому рівень pH близько 6,0-6,5 є ідеальним.

Ідеальний температурний діапазон для виробництва ягід становить від 15 до 27°C. Високі температури вище 29°C можуть спричинити стрес у рослин полуниці. Однак зимовий період охолодження близько 7 ° C також необхідний для спокою та майбутнього плодоношення полуниці.

Джерело: thebalconygarden .

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