Секрет зберігання грибів протягом тривалого часу полягає в тому, щоб покласти їх у морозилку, але за умови, що ви заморозите їх правильно.

Господині розкрили, як правильно заморозити гриби на зиму та правила збереження смаку та аромату.

Чи потрібно готувати гриби перед заморожуванням на зиму?

Звичайно, ви можете заморозити гриби свіжими, але приготуйте їх заздалегідь, щоб отримати найкращий аромат та смак.

Гриби сповнені води, і коли їх заморожують із свіжих, вони можуть стати сирими, м'якими та неприємними на смак.

Однак, якщо їх приготувати заздалегідь, частина цієї вологи буде видалена, і гриби будуть кращими.

Обсмажування їх на сковороді з невеликою кількістю олії або вершкового масла - це простий спосіб швидко висушити гриби - це займе всього близько п'яти хвилин (звичайно, залежно від того, з якою кількістю грибів ви працюєте), і зрештою це того варте.

Як правильно заморозити гриби на зиму?

Почніть з грибів, які гарні та свіжі; краще не заморожувати зморщені, слизькі гриби. Вам потрібно буде очистити їх, щоб видалити весь бруд - протріть їх вологим паперовим рушником, почистіть їх пензликом для випічки або швидко промийте їх водою, але обов'язково ретельно висушіть їх.

Гриби подібні до крихітних губок, коли справа доходить до вбирання вологи! Обріжте всі дерев'янисті частини ніжки, а потім наріжте більші гриби на однакові шматочки; дрібніші гриби можна зберегти цілими!

Наступний крок - приготувати гриби, або обсмажити їх, або пропарити.

Джерело: thepioneerwoman .

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