Ви можете бути здивовані як легко зберігати на зиму квасолю, щоб не завелися жучки.

Продовжуйте читати, щоб дізнатися кілька простих порад, які допоможуть вам успішно зберігати квасолю на зиму.

Ви можете зберігати багато бобів вдома, якщо у вас є для цього знання.

Насіння квасолі піддається атакам невеликого довгоносика, який робить акуратні отвори в насінні, залишаючи після себе явні сліди тирси.

Помістіть всі пакети з насінням квасолі в морозильну камеру холодильника, щоб знищити цього жучка.

Термін придатності квасолі у звичайних поліетиленових (харчових) пакетах становить 1 рік або більше.

Як і у більшості продуктів, що зберігаються, більш низькі температури зберігання збільшують термін придатності.

Якщо хочете, зберігайте частину квасолі та насіння окремо для наступного року.

Решту, яку ви плануєте використовувати для зимового харчування, запечатайте в герметичні контейнери.

Скляні банки з герметичними кришками можуть бути ідеальними для зберігання зимової квасолі, але є ряд інших ємностей, які ви могли б використовувати.

Зберігайте квасолю на зиму в сухому, прохолодному (але не морозному) місці. При правильному зберіганні ваша квасоля повинна залишатися життєздатною принаймні протягом наступних двох років.

Якщо ви вакуумуєте сушену квасолю на зиму чи горох, вони можуть зберігатися ще довше. Але варто відзначити, що приготування квасолі займе набагато більше часу, і вони можуть бути не такими смачними, якщо їх зберігати довго.

Джерело: firsttunnels.

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