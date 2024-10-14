Господині поділилися хитрощами, які квіти можна садити на зиму, щоб вони не замерзли і цвіли навесні.

Ваш сад повний життя з весни до осені, але він не повинен ставати похмурим із приходом холодної погоди, тому важливо знати, які квіти можна садити на зиму.

Які квіти можна садити на зиму, щоб вони не змерзли:

Хочете вірте, хочете ні, але багато видів зимових квітів розквітають у темніші, найхолодніші дні року, дозволяючи вам насолоджуватися фарбами у вашому саду.

Щоб підготувати свій ландшафт до цвітіння, вам потрібно буде здійснити посадку восени.

Наприклад, цибулинні, такі як нарциси та тюльпани, повинні бути посаджені восени, щоб вони зацвіли в кінці зими та на початку весни.

Багаторічні рослини та квітучі чагарники, такі як морозники та форзиція, також повинні бути посаджені пізно восени, щоб вони укоренилися до того, як земля замерзне.

Однорічні рослини, такі як братки і віоли, можуть виживати після осінньої посадки до середини зими або навіть пізніше.

Виноградний гіацинт. Ці крихітні колоски фіолетового, білого або рожевого кольору пахнуть безумовно виноградним ароматом.

Зоряна квітка. Також відомі як іфейон, ці крихітні білі, рожеві чи блакитні квіти були популярними у колоніальних садах.

Браки і фіалки. Технічно вони однорічні, але багато сортів скидають насіння, тому вони знову виростуть наступної весни.

Проліски. Також звані галантусами, проліски необхідно садити восени для раннього весняного цвітіння.

Нарциси. Ці сонячні маленькі квіти – одні з перших, які з'являються напровесні.

Примула. Ці витончені квіти є одними з ранніх багаторічних рослин, які цвітуть на початку весни.

Джерело: housebeautiful .

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