Експерти дали важливі поради, коли і як пересаджувати вазони восени, щоби вони прижилися.

Дні стають коротшими, а температура падає, тому настав час підготувати вазони до осені.

Ось кілька порад, як зробити так, щоб ваші вазони восени були щасливими.

Ваші вазони зростатимуть повільніше, а значить, їм потрібно буде менше води.

Дотримуйтесь цього правила: поливайте вазони восени лише тоді, коли ґрунт здається сухим. Це може бути раз на два тижні або близько того.

Не піддавайтеся спокусі пересаджувати вазони восени і не допускайте, щоб грунт у ваших контейнерах був надто вологим.

Восени сонце з'являється рідше, а це означає, що вашим вазонам не вистачає сонячного світла. Допоможіть їм, перемістивши їх трохи ближче до вікна.

У цей час року вам не доведеться турбуватися про те, що полуденне сонце може спалити ваші вазони.

Комфортна їжа не для вазонів. Їм не знадобиться підживлення після жовтня, бо вони не зростатимуть.

Якщо ви продовжите годувати, це не завдасть великої шкоди, але може викликати у вазонів невеликий стрес. Тож заощадіть собі роботу.

Якщо у вашому будинку є протяги у дверях або вікнах, заберіть від них вазони. Їм не сподобається холодний осінній вітер.

Вони будуть дуже щасливі десь із постійною температурою. Якщо там достатньо тепло для вас, то там достатньо тепло і для вазонів.

Ваші вазони готуються перейти в стан спокою, тобто припинити зростання до зими, тому відкладіть пересадку до весни, якщо в цьому немає крайньої потреби.

Коли вони не ростуть, вазонам складніше пускати нове коріння.

Джерело: patchplants .

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