Хризантеми - одні з найкращих осінніх квітів для горщиків та клумб, і вам буде приємно дізнатися, що їх легко розмножувати.

Як і більшість багаторічних рослин, хризантеми можна розмножити розподілом, але ви також можете брати живці з рослин, якщо віддаєте перевагу.

Як розмножити хризантеми восени:

Розмноження хризантем поділом - якщо хризантеми розрослися на суцвіття, їх можна розділити, щоб отримати нові рослини.

Потім потрібно використовувати гостре лезо або лопату, щоб поділити хризантеми на частини. Потім кожну частину можна пересадити на всьому дворі.

Ще одна перевага поділу хризантем полягає в тому, що воно запобігає їх надмірному загущенню і може допомогти відновити їхню силу.

З цієї причини це гарний підхід для старих і більш укорінених хризантем.

Розмноження хризантем живцями: багато хризантем можна розмножувати живцями, тому це корисна навичка для вивчення.

При використанні цього методу для хризантем, беріть живці з росте пагонів, інакше це називається взяттям м'яких живців.

Процес розмноження хризантем восени простий:

Виберіть здорові, неквітучі пагони і зробіть чисті зрізи хризантем під кутом 45 градусів, трохи нижче за листовий вузл.

Необов'язковий крок - це занурити зрізаний кінець черешка хризантів у кореневий гормон. Це може допомогти стимулювати зростання коренів та підвищити відсоток успіху.

Посадіть підготовлені живці хризантем в грунт, що добре дренується.

Слідкуйте за тим, щоб грунт хризантем залишався постійно вологим, але не заболоченим.

Помістіть живці хризантем у місце, де вони можуть отримувати непряме сонячне світло. Також може бути корисно надіти на живці хризантем пластиковий пакет, щоб підвищити вологість.

Як тільки коріння хризантем розвинеться, живці можна пересаджувати в окремі горщики.

Джерело: homesandgardens .

Читайте також:

Що зробити, щоб перець вродив раніше: господар назвав просту "процедуру".

Як позбавитися попелиці за одну обробку: що потрібно терміново зробити.

Коли і як висаджувати помідори у відкритий ґрунт – секрети досвідчених городників.