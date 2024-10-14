Перед висаджуванням осінь. при огляді потенційних цибулин тюльпанів на полицях вашого розплідника, переконайтеся, що вони тверді та щільні з паперовою шкіркою.
На тюльпанах не повинно бути порізів, м'яких плям або борошнистої текстури.
Цибулини тюльпанів з плямами схильні переносити і набувати хвороб і комах.
Цибулини тюльпанів слід висаджувати пізно восени. Це має статися після того, як мине потенційна хвиля тепла, але до того, як земля фактично замерзне.
Як правильно висаджувати тюльпани восени:
Вам потрібно переконатися, що ви дали тюльпанам достатньо часу, щоб відростити коріння, перш ніж вони увійдуть у стан спокою, але не дали їм часу, щоб пагони виросли передчасно.
У більшості регіонів та зон морозостійкості це означає кінець жовтня чи листопад .
Так що якщо у вас раптово виникне бажання вийти у своєму пальті та почати копати ямки, ваші цибулини тюльпанів будуть гаразд, якщо вони проведуть повні 14 тижнів у стані спокою до того, як погода потеплішає.
Внесіть у ґрунт для тюльпанів компост, пісок та/або торф'яний мох, щоб покращити глинисті грядки. При необхідності збагатіть піщані або суглинні ділянки органічною речовиною, компостом та додатковим ґрунтом.
Джерело: epicgardening .
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