Час висаджувати цибулини тюльпанів - осінь, проте ви, швидше за все, почнете бачити рекламу, каталоги та стенди з ними ще на початку вегетаційного періоду.

Перед висаджуванням осінь. при огляді потенційних цибулин тюльпанів на полицях вашого розплідника, переконайтеся, що вони тверді та щільні з паперовою шкіркою.

На тюльпанах не повинно бути порізів, м'яких плям або борошнистої текстури.

Цибулини тюльпанів з плямами схильні переносити і набувати хвороб і комах.

Цибулини тюльпанів слід висаджувати пізно восени. Це має статися після того, як мине потенційна хвиля тепла, але до того, як земля фактично замерзне.

Як правильно висаджувати тюльпани восени:

Вам потрібно переконатися, що ви дали тюльпанам достатньо часу, щоб відростити коріння, перш ніж вони увійдуть у стан спокою, але не дали їм часу, щоб пагони виросли передчасно.

У більшості регіонів та зон морозостійкості це означає кінець жовтня чи листопад .

Так що якщо у вас раптово виникне бажання вийти у своєму пальті та почати копати ямки, ваші цибулини тюльпанів будуть гаразд, якщо вони проведуть повні 14 тижнів у стані спокою до того, як погода потеплішає.

Внесіть у ґрунт для тюльпанів компост, пісок та/або торф'яний мох, щоб покращити глинисті грядки. При необхідності збагатіть піщані або суглинні ділянки органічною речовиною, компостом та додатковим ґрунтом.

Джерело: epicgardening .

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