Досвідчені господині розповіли, як виростити троянду з букета – ці поради допоможуть виростити гарний кущ.

Щоб виростити троянду з букета, вам потрібно мати гарний, здоровий черешок, виберіть зрізану квітку, яка ще не почала в'янути.

Також переконайтеся, що стебло троянди не має коричневих ділянок у середині.

Далі зріжте головну квітку троянди з букета, черешка не матиме достатньо енергії, щоб продовжувати цвісти і нарощувати кореневу систему.

Також постарайтеся зробити зріз трохи вище за вузл троянди. (Вузол - це місце, де знаходиться точка росту ... зазвичай там, де ряд листя з'єднується зі стеблом ...).

Після того, як ви зрізали квітку троянди, знайдіть частину стебла, яка є більш старою, більш дерев'яною частиною.

Частина молодого росту троянди з букета, що з'єднується з самою квіткою, не дасть коріння. Тому переконайтеся, що ви використовуєте стару основу стебла, а не молоде, гнучкий стебло нагорі.

Щоб виростити троянду з букета , видаліть більшу частину листя зі стебла троянди.

Загалом вони повинні містити близько 2-3 листя троянди. Якщо є якесь велике листя, зріжте його або підріжте, щоб воно стало менше.

Потім зріжте нижню частину стебла троянди під кутом 45 градусів. Цей кут збільшить площу стебла, яка контактує з водою, і збільшить площу, доступну для вкорінення троянди.

Нарешті, зробіть легкі, поверхневі надрізи (просто подряпини) з боків стебла троянди. Це також збільшить площу, доступну для більшої кількості води, що надходить у троянду, і для утворення більшої кількості коренів!

Щоб укоренити живці троянди з букета у воді, просто помістіть їх у тонку, високу ємність з водою і переконайтеся, що все листя залишається сухим.

Змінюйте воду кожні кілька днів, щоб вона була аерованою та вільною від зростання бактерій. Потім просто зачекайте кілька тижнів, поки не сформується коріння троянди або рубцева тканина.

Як тільки черешок троянди з букета вкорениться, пересадіть його в горщик із ґрунтом. Щоб перехід був успішним, не допускайте повного висихання ґрунту між поливами протягом перших кількох тижнів.

Джерело: thegirlwithashovel .

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