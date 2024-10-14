Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року, дізнайтеся про своє кохання, кар'єру, здоров'я або особисте життя, ось щотижневі гороскопи для всіх сонячних знаків Зодіаку.

Гороскоп на тиждень з 14 по 20 жовтня 2024 року для всіх знаків Зодіаку виглядає так:

Овен

21 березня – 19 квітня

Повний місяць цього тижня у вашому знаку неминуче повинен викликати сильні емоції. Це не повинно бути тортурами, але має допомогти вам прояснити, що вимагає вашої уваги. Не поспішайте взаємодіяти з будь-якою іскрою інтенсивності всередині вас, щоб не діяти і не потрібно не помішувати котел, що вже кипить. Візьміть на себе свою роль і працюйте з цієї передумови, Овен. Це час для лікування та зростання, але прийняти його – ваше завдання.

Телець

20 квітня-20 травня

Це досить важливий час для вас, Телець. Може виникнути спокуса вимкнутись або діяти, але ні те, ні інше насправді не змусить вас відчути себе краще. Настав час зіткнутися з правдою того, що є у вашому житті та світі навколо вас. Якщо ваші страхи заважають вашій готовності визнавати та приймати речі, то вашим головним пріоритетом є дослідження та розпакування ваших страхів. Не відмовляйтеся від себе чи своїх найсильніших емоцій цього тижня.

Близнюки

21 травня-21 червня

На жаль, у цей час ви, швидше за все, матимете справу з досить сильними тривогами, близнюкова зірка. Може виникнути спокуса зробити поспішні висновки чи діяти, не маючи достатньо інформації, але це деякі імпульси, яких слід уникати. Постарайтеся як слід зрозуміти, що відбувається і чому це викликає емоції, які ви відчуваєте, перш ніж намагатися щось виправити. Цього тижня найкращий спосіб утриматися – відпустити.

Рак

22 червня-22 липня

Ви так старанно працювали над собою, Раку, і це видно. У міру того, як ви стаєте більш вірними собі та тому, чого хочете в цьому житті, ви повинні по-новому шанувати свої межі. Цього тижня важливо, щоб ви взяли на себе відповідальність за те, щоб прояснити, що реально та істинно для вас. Хоча це не гарантує, що це знайде відгук у людей, з якими ви близькі або піде так, як ви хочете, це гарантує, що правда буде прояснена. І із цього положення ви зможете зробити максимально здоровий вибір.

Лев

23 липня – 22 серпня

Парадоксально, але шлях до більшого контролю над собою або своїм життям вимагає, щоб ви більшу частину часу відмовлялися від контролю. Ви не можете силою змусити людей та ситуації стати такими, якими ви хочете їх бачити, та чекати, що будете задоволені результатами. Використовуйте свою пристрасть і волю, щоб зміцнити себе та підняти оточуючих. Навіть якщо ви не маєте того, що ви хочете зараз, ви можете розставити пріоритети в тому, що вам потрібно. Не втрачайте фокус на найважливішому, Лев.

Діва

23 серпня-22 вересня.

Зосередьтеся на загальну картину, Діва. На цьому тижні вам, ймовірно, доведеться прояснити чи затвердити межі. Якщо вони виходять із чесного місця, то найгірше, що може статися, це те, що ви побачите необхідні коригування, які відображають ваші потреби, незалежно від того, задовольняються вони чи ні. Якщо ви затверджуєте кордони з позиції захисту або в спробах маніпулювати людьми або ситуаціями, вам, ймовірно, доведеться мати справу з серйозним ударом у відповідь цього тижня. Приділіть час досліджувати свої мотиви, перш ніж висловити свою думку.

Ваги

23 вересня – 22 жовтня

Повний місяць цього тижня у вашому будинку стосунків покликаний струсити все. Замість того, щоб міцно триматися за спроби зберегти все як є, будьте готові ставити під сумнів практично всі, Терези. Зараз не час для пошуку відповідей, а скоріше час для того, щоб стати чеснішими щодо того, що мотивує ваші запитання. Ви досить сміливі, щоб зробити внутрішню роботу, яку вимагає цей момент, і чинити опір бажанню зациклюватися на тому, що думають, відчувають чи роблять інші люди.

Скорпіон

23 вересня – 22 жовтня

На цьому тижні важливо, щоб ви віддали пріоритет самоаналізу, Скорпіон. Ймовірно, ви почуваєтесь вигорілим, пригніченим або просто відсталим. Важливо, щоб ви посортували свій недавній досвід, щоб побачити, що ви прийняли чи прийняли, що вам не під силу. Замість того, щоб реагувати на свої складні емоції щодо їхньої суті, постарайтеся дослідити, що їх мотивує, щоб ви могли зрозуміти себе. Не дозволяйте страху мотивувати вас, моє кохання.

Стрілець

22 листопада – 21 грудня