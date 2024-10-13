Раніше вчені попереджали, що щотижня жовтня відзначиться магнітною бурею, дізнайтеся, чого чекати з 14 по 20 жовтня.

Потужний геомагнітний шторм G3 викликав сліпучі полярні сяйва по всьому світу для спостерігачів за небом, тут ви дізнаєтесь про календар магнітних бур на тиждень з 14 по 20 жовтня.

Потужна магнітна буря, викликана потужним спалахом на Сонці, може досягти «екстремальних» рівнів, коли вона обрушиться на Землю, попередили в представники Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA).

Вчені з Групи прогнозування космічної погоди (SWPC) Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США (NOAA) заявили, що хмара зарядженого сонячного матеріалу, яка називається викидом корональної маси, врізалася в Землю близько полудня 10 жовтня, викликавши «сильну» геомагнітну бурю.

Вчені попереджали, що вона може вплинути на електромережі, системи GPS та радіозв'язку, а також посилити прояви полярних сяйв у регіонах, де їх зазвичай не видно.

На тижні з 14 по 20 жовтня очікується кілька досить потужних магнітних бур:

Підвищена сонячна активність очікується 12 жовтня, цього дня потужність сягне 6 балів.

Слабка магнітна буря прогнозується 17 жовтня.

Висока сонячна активність буде з 22 по 26 жовтня - ця буря буде тривалою, але слабкою - не вищою за 4 бали.

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