Мішки для вирощування огірків восени - ідеальний спосіб отримання врожаю на сонячних терасах і балконах, а також в теплиці.
Мішки для вирощування або тканинні горщики ще один варіант для вирощування смачних огірків восени.
Як виростити огірки в мішку восени:
У міру зростання рослин огірків вони розвивають велику кореневу систему, яка ефективно підрізається повітрям краями мішка для вирощування.
Мішки для вирощування восени підтримують здорову кореневу систему та, у свою чергу, здорові огірки.
Однак їм потрібно набагато більше води, ніж пластиковому або дерев'яному контейнері. Деякі мішки для вирощування досить низької якості і служать лише кілька років.
Незважаючи на те, що розміри мішків для вирощування огірків восени становлять лише 35 см x 95 см, у них достатньо місця для трьох овочевих рослин, що забезпечить вас достатньою кількістю овочів для кількох прийомів їжі.
Мішки для вирощування оругців восени традиційно використовувалися під склом і були введені як альтернатива посадці безпосередньо в тепличний ґрунт. Відсутність постійних кордонів означала, що простір можна було використовувати ефективніше протягом року, і огірки не заражалися ґрунтовими хворобами.
Сьогодні мішки, як і раніше, ідеально підходять для вирощування огірків у теплиці, але також чудово підходять для сонячного місця на відкритому повітрі.
Джерело: epicgardening .
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