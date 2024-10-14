Огірки в мішках восени необхідно вирощувати в теплій, майже спекотній, вологій атмосфері, тому для них потрібні умови теплиці або парникового тунелю.

Мішки для вирощування огірків восени - ідеальний спосіб отримання врожаю на сонячних терасах і балконах, а також в теплиці.

Мішки для вирощування або тканинні горщики ще один варіант для вирощування смачних огірків восени.

Як виростити огірки в мішку восени:

У міру зростання рослин огірків вони розвивають велику кореневу систему, яка ефективно підрізається повітрям краями мішка для вирощування.

Мішки для вирощування восени підтримують здорову кореневу систему та, у свою чергу, здорові огірки.

Однак їм потрібно набагато більше води, ніж пластиковому або дерев'яному контейнері. Деякі мішки для вирощування досить низької якості і служать лише кілька років.

Незважаючи на те, що розміри мішків для вирощування огірків восени становлять лише 35 см x 95 см, у них достатньо місця для трьох овочевих рослин, що забезпечить вас достатньою кількістю овочів для кількох прийомів їжі.

Мішки для вирощування оругців восени традиційно використовувалися під склом і були введені як альтернатива посадці безпосередньо в тепличний ґрунт. Відсутність постійних кордонів означала, що простір можна було використовувати ефективніше протягом року, і огірки не заражалися ґрунтовими хворобами.

Сьогодні мішки, як і раніше, ідеально підходять для вирощування огірків у теплиці, але також чудово підходять для сонячного місця на відкритому повітрі.

Джерело: epicgardening .

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