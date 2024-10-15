Нове листя салату можна вирощувати на підвіконні з насіння, розмножувати з рослини, що укорінилася, або купувати живими в багатьох садових центрах.

Садівникам найбільше подобається вирощувати з листя салату на підокиннику насіння, тому що це швидше, ніж розмножувати живцем і дешевше.

Як виростити на підвіконні листя салату:

З усіх їстівних рослин листя салату має одну з найнижчих потреб у освітленні, але йому все одно потрібно знаходитись у дуже світлому місці, яке отримує не менше 4 годин прямого сонячного світла.

Перш ніж виростити на підвіконні листя салату , потрібно знати, що він відомий як культура прохолодної погоди. Якщо він відчує потепління, він «стрілкується» — випускає квіти і стає гірким.

Місце посадки листя салату може мати певний вплив на температуру – нижчі позиції на стелажі для вирощування.

Як дізнатися, чи зійдуть на підвіконні листя салату:

Тиждень 1-2: Перевірка на паростки листя салату на підвіконні.

Ви можете побачити сходи вже за 2 дні (хоча зазвичай це відбувається через 7 днів). Якщо минуло 10 днів, а паростків досі немає, швидше за все, ваш салан не прижився.

Тиждень 3: Перевірте саджанці листя салату.

Немає необхідності проріджувати листя салату, але вам слід перевірити прогрес саджанців, щоб переконатися, що у вас достатньо світла. Про

Джерело: geturbanleaf .

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